PSG, FC Barcelone – Mercato : les espoirs de Messi anéantis pour Neymar

true

Si le FC Barcelone continue de rêver à un retour de Neymar, aligner une somme suffisante pour convaincre le PSG semble mission impossible.

Le feuilleton Neymar au FC Barcelone, après une première saison chaude l’été dernier, semble parti pour une suite moins palpitante. En effet, convaincre le PSG de lâcher le Brésilien ne va pas être chose aisée.

Et ce pour une raison très simple expliquée par Jaime Roures, président de Mediapro. Dans un entretien à l’AFP, celui qui a acquis les droits de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine estime que la crise actuelle va rebattre les cartes du Mercato. « Cette crise va toucher le prix des droits (télé) d’une façon ou d’une autre. De la même manière, le fait de payer des joueurs des centaines de millions d’euros, ce sera terminé. D’abord parce que les clubs n’auront plus les moyens, et puis parce que les banques ne prêteront pas d’argent aux clubs avec la même facilité qu’avant. Tout cela va changer et je crois que c’est très positif », a confié Roures.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

En conséquence, ce dernier estime que le FC Barcelone n’aura pas les reins assez solides pour réaliser une opération comme celle de Neymar. « Le FC Barcelone n’a plus la capacité économique de dépenser je ne sais pas combien. C’est impossible, maintenant », a conclu Roures.