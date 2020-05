PSG – Mercato : le LOSC et le Stade Rennais à l’affût pour rapatrier une ancienne pépite ?

true

Il y a deux ans, le PSG digérait mal le fait d’avoir perdu une de ses pépites. Claudio Gomes, le milieu formé à Paris, avait rejoint Manchester City.

Deux ans plus tard, il semble que l’aventure ne soit pas aussi réussie que l’espérait Gomes en quittant le PSG. FootMercato l’évoquait déjà hier, RMC le confirme aujourd’hui, un retour en France est possible dès cet été.

Faute de pouvoir s’imposer à Manchester City et après un prêt compliqué du côté du PSV Eindhoven, Claudio Gomes souhaite du temps de jeu dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. Pour cela, il s’est même attaché les services d’un agent français.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Et cette nouvelle dynamique le lie forcément à un potentiel retour en Ligue 1. D’autant plus que selon le site de la radio, le LOSC et le Stade Rennais seraient déjà sur le coup, avec des négociations ouvertes pour un prêt avec option d’achat. Un troisième club qui reste inconnu tenterait également sa chance. Le PSG va-t-il donc retrouver son ancienne pépite dans le camp d’en face la saison prochaine en Ligue 1 ?