PSG – Mercato : le Real Madrid plus seul que jamais pour Mbappé ?

S’il va rester au Paris Saint-Germain pour encore au moins un an, Kylian Mbappé (21 ans) semble à terme promis à un avenir sous les couleurs du Real Madrid. Chez les Merengue, on rêve bien évidemment du natif de Bondy et Zinédine Zidane lui réserve déjà une place de choix dans son projet de nouveaux Galactiques. Cependant, depuis quelques semaines, une étrange menace planait sur ce dossier cousu de fil (blanc forcément) : Liverpool.

Il se murmurait en effet que les Champions d’Europe en titre – disposant aujourd’hui d’une attaque de feu avec Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané – gardait un œil attentif sur le dossier. Une piste qui a fait long feu selon le média britannique « The Athletic », qui assure que les Reds n’ont nullement la voilure économique ni l’intention de mener un tel deal dans le futur.

Même Jürgen Klopp, qui est fan de Kylian Mbappé, a bien conscience de l’impossibilité de mener à bien ce genre de transfert puisque l’Allemand a passé la consigne à ses équipes de recrutement de dénicher le « nouvel Mbappé » et non Mbappé lui-même. Forcément, moins onéreux. En même temps, quand on a remporté la Ligue des Champions avec Divock Origi comme « super sub » …

It was explained to me that Jürgen Klopp would rather find and sign who is going to be the ‘next Mbappe’, rather than Mbappe himself. [@JamesPearceLFC] pic.twitter.com/1FAwfn0giI

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 17, 2020