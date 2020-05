PSG – Mercato : le sort d’Edinson Cavani serait réglé

false

Le quotidien italien, La Gazzetta Dello Sport, l’affirme haut et fort : le PSG ne fera pas une proposition à son attaquant, Edinson Cavani.

Il sont encore nombreux, on l’imagine, les supporters du PSG à espérer un heureux dénouement au sujet de leur attaquant, Edinson Cavani. Véritable chouchou du Parc des Princes, El Matador risque pourtant fort de ne plus (jamais) fouler la pelouse de l’enceinte parisienne.

Et pour cause. La Gazzetta Dello Sport, le quotidien sportif italien, l’affirme depuis hier sur son site internet : Leonardo, le directeur sportif parisien, ne fera aucune proposition de prolongation au buteur uruguayen. Et ce en dépit de l’attente du clan Cavani qui espérait un geste au cours des derniers jours.

Reste tout de même à connaitre la destination du joueur. Et là-encore, la Gazzetta se veut catégorique : l’Atletico Madrid demeure le mieux placé pour accueillir El Matador.