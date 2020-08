PSG – Mercato : l’émir du Qatar offre une mine d’or à Leonardo pour recruter ! 

true

Grâce à son brillant parcours en Ligue des champions, le PSG a gagné le droit de voir son enveloppe allouée au recrutement être rehaussée.

Toute l’Europe en parle. Non, il ne s’agit pas du Covid-19 mais bel et bien de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich programmé à Lisbonne (21h). Si Thomas Tuchel garde deux zones d’ombre pour sa composition de départ, il peut d’ores et déjà être rassuré pour la saison prochaine. Notamment en matière de recrutement.

Grâce au brillant parcours du PSG cette saison en Ligue des champions, et quel que soit le résultat de la finale de ce soir au Portugal, l’émir du Qatar a en effet décidé de revoir ses ambitions à la hausse dans le domaine des transferts.

« Le parcours du PSG a rebattu les cartes en matière de transferts »

« Le parcours du PSG en LDC a rebattu les cartes en matière de transferts, assure l’insider Abdellah Boulma sur Twitter. Leonardo, qui avait pour objectif d’alléger la masse salariale, dispose désormais, avec l’aval de Doha, d’une enveloppe plus conséquente (chiffres non connus) que prévu pour le recrutement. » Les premiers supporters au courant de cette grande nouvelle ont déjà mentionné le nom de Cristiano Ronaldo pour grossir les rangs du club de la capitale…