ASSE : à l’inverse de l’OM, les Verts sont à fond derrière le PSG !

La direction de l’ASSE semble plus à l’aise que celle de l’OM avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich ce soir à Lisbonne (21h).

Le grand jour est arrivé pour le PSG. Dès 21h, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Si Thomas Tuchel a encore des doutes sur sa composition de départ, il se sait déjà soutenu par une bonne partie de la France, dont s’est toutefois absenté le coach du FC Nantes Christian Gourcuff. Ce manque assumé de supportérisme touche-t-il aussi les rangs de l’OM ? Le JDD semble le croire et livre une anecdote qui ne va pas rapprocher le PSG de son éternel rival phocéen.

« Comment réagir si le PSG inscrit son nom au palmarès ? La direction générale de l’OM se posait encore la question hier soir, peut-on lire dans la publication dominicale. Le rival ne sera pas félicité en cas de victoire. Et sera peut-être chambré sur les médias internes et les réseaux sociaux, avec discernement afin de ne pas mettre d’huile sur le feu dans un contexte déjà tendu. Des groupes de supporters de l’OM ont appelé à débrancher les écrans qui diffuseront le match dans la cité phocéenne. »

Une revanche du PSG sur le Bayern qui hante l’ASSE ?

Du côté de l’ASSE, c’est l’effet inverse : Bernard Caïazzo affiche publiquement son soutien au PSG. « Dans cet été nuageux vécu par notre football à cause des conséquences du Covid, le PSG nous apporte un magnifique sentiment de grand ciel bleu, souligne le co-président des Verts dans Le Parisien. Bravo à Nasser, à ses hommes pour ainsi donner aux clubs français comme à tous ceux qui aiment notre football, fierté et bonheur. Pour nous les Verts, cette finale contre le Bayern sonne comme une occasion de revanche 44 ans plus tard… Le PSG vient de fêter ses 50 ans, cette finale est pour lui ! »

Ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG et ex coach de l’ASSE, Jean-Louis Gasset n’a déjà pas caché son soutien au club de la capitale. Et plus particulièrement au capitaine Thiago Silva. « L’aventure finirait sur un titre, ce serait extraordinaire pour lui, a glissé le nouvel entraîneur de Bordeaux. J’ai envie de le voir soulever la coupe. Ce serait extraordinaire aussi pour Paris. Quand ils sont dans cet état d’esprit, ils sont très très forts. Je suis de tout cœur avec le PSG. »