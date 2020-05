PSG – Mercato : Leonardo a définitivement tranché pour Cavani

true

En enrôlant Mauro Icardi ce dimanche, le PSG a quasiment tiré un trait sur l’idée de conserver Edinson Cavani.

Après plusieurs semaines d’une tractation intense, Leonardo a réussi son coup. Ce dimanche, le PSG et l’Inter Milan ont annoncé un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi (27 ans). Alors que l’option d’achat était initialement fixée à 65 M€, le Brésilien a réalisé un coup de maître en faisant baisser le prix à 50 M€ (+ bonus). Reste que cette arrivée ruine quasiment toutes chances de voir Edinson Cavani repartir au combat avec Paris l’an prochain.

D’après « RMC Sport », Leonardo a tranché pour le Matador et il ne fera pas d’offre dans l’immédiat. L’unique chance de voir Cavani rester à Paris en 2020-21 est que l’intéressé « se retrouve sans offre dans quelques semaines » et accepte de négocier dans des conditions salariales beaucoup plus basses que celles qui sont les siennes actuellement dans la Capitale. Un scénario de moins en moins probable quand on sait que de nombreux clubs se sont déjà manifestés (Atletico, Inter Milan, Chelsea, Boca Juniors, Palmeiras).

Pour autant, et même si son contrat se termine théoriquement au 30 juin, « Edi » Cavani reviendra bel et bien à Paris. Toujours selon « RMC », l’Uruguayen aurait programé son retour le 16 juin… afin de disputer la phase finale de la Ligue des Champions avec le PSG sur le mois d’août prochain.