PSG – Mercato : Leonardo a déjà préparé le contrat de Koulibaly (Naples)

Le PSG cherche à renforcer sa défense et a remplacé Thiago Silva. En fin de contrat, le vétéran brésilien ne sera pas prolongé et pour lui succéder, Leonardo se tourne, comme souvent, vers le Calcio. Deux joueurs évoluant en Italie auraient sa préférence : Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter Milan, et Kalidou Koulibaly, le Sénégalais du Napoli.

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2020