PSG – Mercato : Leonardo a déjà validé quatre tickets de recrutement !

Profitant de la pause des compétitions liées au coronavirus, Leonardo avance ses pions sur plusieurs postes de recrutement au PSG.

Si la crise sanitaire du coronavirus amène un vent d’incertitude sur le football mondial, cela n’empêche pas Leonardo de travailler à l’effectif 2020-21 du Paris Saint-Germain. Bien que confiné à son domicile, le directeur sportif francilien n’arrête pas selon « RMC ». Il aurait même déjà pris tous les contacts et dessiner les grandes lignes de ses travaux de l’été.

Les dossiers du central et de l’attaquant renvoyés à plus tard

Leonardo a déjà fixé sa priorité sur trois postes : un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain. Les deux premiers correspondent à des départs (Kurzawa, Meunier), le dernier vise à amener de la taille dans l’entrejeu (Tiémoué Bakayoko?). Concernant les remplacements de Thiago Silva et Edinson Cavani, le Brésilien n’y travaille pas encore… Et pourrait même envisager des prolongations pour les deux hommes.

Paris va chercher un n°2 à Navas

Enfin, d’après le site internet de la radio, « Leo » s’est mis en quête d’un gardien pour remplacer Sergio Rico. En revanche, hors de question de s’offrir un concurrent à Keylor Navas mais bel et bien une doublure qui ne sera ni Alphonse Areola, ni Marcin Bulka, ni Garisonne Innocent, tous sur le départ (soit définitivement pour le premier, soit en prêt). Il est aussi prévu qu’un jeune gardien débarque pour intégrer l’équipe U19.