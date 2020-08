PSG – Mercato : Leonardo aurait déjà choisi le remplaçant de Meunier

true

En quête d’un latéral droit, le PSG aurait prévu de lancer l’assaut pour Timothy Castagne (Atalanta Bergame, 24 ans) à l’issue du « final 8 ».

Focalisé sur le « Final 8 » de la Ligue des Champions, le PSG ne démarrera pas son Mercato avant d’avoir quitté Lisbonne… Mais cela n’a pas empêché Leonardo de commencer à baliser le terrain. Notamment concernant le poste de recrutement prioritaire du latéral droit, vacant depuis le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund au 1er juillet.

Selon « Sky Italia », Paris tient déjà sa priorité et il s’agirait bel et bien de Timothy Castagne (Atalanta Bergame, 24 ans). Avant l’affrontement entre le PSG et l’Atalanta, Leonardo n’avait pas souhaité mettre la pression mais c’est bien le Belge, remplaçant de Meunier en sélection, qui aurait la primeur de son choix. Un choix également validé par Thomas Tuchel.

Sur ce dossier estimé à 25 M€ par la presse belge, le PSG doit faire face à la concurrence de Leicester et du Hertha Berlin. Son nom a également circulé du côté de Tottenham. Il y a quelques semaines, Castagne avait confirmé les intérêts de Paris et des Spurs, se déclarant intéressé par les deux options.