PSG – Mercato : Leonardo aurait déniché le successeur de Thiago Silva en Serie A

true

Pour remplacer Thiago Silva, le PSG aurait des vues sur Luiz Felipe, le défenseur brésilien de la Lazio.

On devrait en savoir plus sur l’avenir de Thiago Silva dès demain après la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. En fin de contrat, il n’est pas exclu que le Brésilien prolonge mais la tendance est tout de même à un départ et les médias italiens l’envoient à la Fiorentina.

Luiz Felipe (Lazio) en approche

Se pose donc la question de sa succession. Et selon FootMercato, c’est du côté de l’Italie, un marché que Leonardo connait bien, que le PSG envisagerait de se tourner. Le club de la capitale ciblerait Luiz Felipe, le Brésilien de la Lazio.

A 23 ans, le gaucher enchaîne les grosses saisons avec le club romain, ce qui lui vaut de nombreuses sollicitations. La FC Barcelone serait notamment sur les rangs. Luis Felipe avait rejoint la Lazio en 2016 en provenance de la Salernitana (Serie B). Sous contrat jusqu’en juin 2022, il est estimé entre 30 et 40 M€.