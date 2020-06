PSG – Mercato : Leonardo boucle un dossier en toute discrétion

true

Alors qu’il disputera la fin de la Ligue des Champions au mois d’août, le PSG pourra s’appuyer sur le gardien remplaçant, Sergio Rico. Accord trouvé.

Qui dit mercato dit besoins, rumeurs et (parfois) retentissantes arrivées. C’est souvent le cas au PSG, ces dernières années, le club de ma capitale ayant attiré une kyrielle de stars afin de remporter le trophée tant convoité : la Ligue des Champions. Et c’est justement cette épreuve, du moins son dénouement, qui cause quelques soucis à la direction parisienne depuis des semaines.

En effet, Paris se doit d’avoir une équipe compétitive pour le final 8, prévu au mois d’août, ainsi que pour les deux finales de Coupes nationales, face à l’OL et l’ASSE. Et si Edinson Cavani et Thomas Meunier ne devraient plus être là, le gardien remplaçant, Sergio Rico, répondra quant à lui présent.

La doublure de Navas fidèle au poste

Le média espagnol, Estadio Deportivo annonce en effet que Leonardo et Monchi, les directeurs sportifs du PSG et du FC Séville, viennent de trouver un accord au sujet du gardien. Qui, certes, ne verra pas son option d’achat levée mais restera la doublure de Keylor Navas jusqu’au terme de la C1.