PSG – Mercato : Leonardo contraint de reculer pour une recrue quasiment bouclée ?

Alors que le PSG était annoncé tout proche de conclure l’arrivée d’Alex Telles, le dossier semble pour le moment en stand-by. Un signe de nouvelles difficultés pour Paris ?

Depuis quelques semaines, le Mercato du PSG est forcément au centre de rumeurs diverses. Dans tous les secteurs de jeu, du renfort est annoncé. Mais notamment chez les latéraux alors que Kurzawa et Meunier arrivent en fin de contrat.

Pour le poste d’arrière gauche, il semblait même que l’affaire soit bouclée. Alex Telles, le défenseur du FC Porto, était annoncé tout proche du PSG. Un accord entre toutes les parties pour un transfert à 25 millions d’euros a même été évoqué. Mais depuis, rien de confirmé…

Un premier signe inquiétant qui vient d’être confirmé par une déclaration du président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto. Sur la chaîne du club, le président de Porto a expliqué qu’un club français, en raison de la crise actuelle, ne pouvait conclure l’arrivée d’un de ses joueurs. « Ces transactions sont pour l’instant suspendues et elles devront être revues à la baisse. Par exemple, l’un de nos joueurs était sur le point de rejoindre le championnat de France. Mais les championnats ont été annulés et les clubs se sont retrouvés sans la capacité nécessaire pour finaliser les transferts », a expliqué Nuno Pinto. Sans que le nom de Telles et du PSG ne soient clairement cités, il est tout de même tentant de faire le lien…