PSG – Mercato : Leonardo définitivement recalé pour le nouveau Pirlo

true

Si le PSG a encore tenté jusqu’à dimanche d’influer sur le choix du joueur, Sandro Tonali (Brescia) ne viendra pas…

Considéré comme le nouveau Pirlo, Sandro Tonali (Brescia, 20 ans) faisait vibrer Leonardo et le Paris Saint-Germain. Huit ans après son bon coup du côté de Pescara avec Marco Verratti, le directeur sportif francilien rêvait de refaire le coup avec le prometteur Tonali et a à peu près tout tenté en ce sens… Sauf que le deal ne se fera pas.

Une finale Inter vs Juventus

Dans les colonnes du « Corriere dello Sport », Massimo Cellino, le patron de Brescia a expliqué la situation : « Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr) m’a écrit aujourd’hui (hier, ndlr), mais Tonali ne veut pas aller en France. Il préfère l’Inter ou la Juventus. De Laurentiis (président de Naples, ndlr) m’a offert 40M€, la Fiorentina était prête à tout, mais son avenir est plus ou moins scellé. Avant le coronavirus, le Barça est arrivé avec 65 millions d’euros et deux joueurs intéressants évalués à 7,5M€ chacun, l’un d’eux était un défenseur. Je pense que les Catalans ont reçu une réponse qui ne leur a pas plu, et elle ne venait pas de Tonali ».

On ne peut pas reprocher à Paris de ne pas avoir tenté sa chance. Selon « Le 10 Sport », Leonardo s’est même servi de Marco Verratti comme entremetteur pour tenter de convaincre son jeune compatriote. En vain, pour Tonali, ce sera l’Italie et rien d’autre…