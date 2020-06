PSG – Mercato : Leonardo en passe de régler trois problèmes pour la fin de saison

true

Pour disputer la fin de saison, le PSG aimerait conserver Thiago Silva, Edinson Cavani et Sergio Rico. Leonardo serait bien parti dans sa quête.

Le PSG a été mis en difficultés par le Covid-19. Alors que la Ligue 1 a été stoppée, le club de la capitale s’apprête à disputer les finales de coupes nationales et le final 8 de la Ligue des Champions. Problème, l’effectif parisien se retrouve démuni notamment par les fins de contrats et de prêts.

Selon Sky Italia, Leonardo se démène pour prolonger de quelques mois Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans). D’après le média transalpin, la formation parisienne aurait trouvé un accord avec l’Uruguayen et le Brésilien pour une prolongation de quelques semaines. Sauf énième changement de situation de dernière minute, les deux trentenaires devront être disponibles pour les derniers matches du PSG sur la scène européenne et nationale. Avant de partir pour relever un autre défi.

Le PSG discute pour garder Rico

Prêté par le FC Séville à Paris pour la saison, Sergio Rico (26 ans) devait retrouver l’Andalousie au 1er juillet. Comme pour « O’Monstro »et « El Matador », le club de la capitale mène des négociations pour conserver sa doublure attitrée. Le club espagnol devra pour cela donner son accord.

Selon Le Parisien, le cas du gardien espagnol est important. S’il y a une indisponibilité de Keylor Navas pour la fin de la saison, c’est Marcin Bulka (20 ans) qui devrait palier l’absence. L’organigramme parisien est confiant sur le cas de l’international espagnol (1 sélection), pisté en Allemagne en vue de la saison prochaine.

Même s’il doit revenir du Real Madrid, Alphonse Areola ne serait pas qualifiable pour le « final 8 » de la Ligue des Champions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Paris n’a pas hésité avant d’accepter la demande d’extension de deux mois du prêt du gardien international qui finira bien la C1 chez les Merengue selon Marca. Avant le mercato estival, le PSG devra déjà gérer les affaires courantes pour concourir au mieux sur sa fin de saison.