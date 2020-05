PSG – Mercato : Leonardo en pince pour le Lukaku portugais

true

D’après AS, le PSG, le Barça et le Real Madrid auraient tous craqué pour l’attaquant Herculano Nabian (Vitoria Guimaraes, 16 ans).

Sur tous les fronts lorsqu’il s’agit du recrutement, Leonardo essaie non seulement d’attirer des grands noms pour renforcer immédiatement son Paris Saint-Germain mais le directeur sportif brésilien n’en néglige pas pour autant la formation et post-formation. D’après « AS », le club de la Capitale serait notamment dans la liste des courtisans pour Herculano Nabian (Vitoria Guimaraes, 16 ans).

Surclassé chez les U17 de son club et surnommé le « Romelu Lukaku portugais » pour son gabarit déjà impressionnant (1m82), Nabian terrorise les défenses du Portugal dans sa catégorie d’âge. Auteur de 43 buts avec le Vitoria sur les deux dernières saisons et de 4 réalisations en neuf matches avec la Seleçcao U17, Herculano Nabian serait aussi dans les radars du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’AS Monaco.

Le média ibérique précise toutefois qu’aucune offre ferme n’est tombée pour l’instant pour cette pépite. Avec la crise du coronavirus, peut-être aura-t-il un peu de temps pour parfaire sa formation avant de signer dans un club plus huppé…