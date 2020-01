PSG – Mercato : Leonardo en pince pour un grand Espoir de L1

true

A l’affût pour ramener des grands noms et renforcer le PSG à moyen terme, Leonardo pense également sur le long terme. Même si le club de la Capitale n’a plus d’équipe réserve, cela n’empêche pas le directeur sportif brésilien de regarder sur des très jeunes joueurs à façonner pour l’avenir… Et Paris n’hésite plus à se positionner sur les cracks émergents d’autres clubs français.

Selon le journaliste de « RMC Sport » Sacha Tavolieri, le Champion de France se serait récemment attardé sur la situation du milieu offensif portugais, Pedro Brazao (17 ans), pépite de l’OGC Nice qui n’entre pas spécialement dans les bons papiers de Patrick Vieira cette saison.

Recruté en septembre 2018 du côté du SF Damaiense et lancé très jeune dans le grand bain en Ligue 1 à l’occasion d’un match face à Caen en avril dernier (13 minutes en pro), l’international U19 portugais est encore sous contrat sur la Cote d’Azur jusqu’en juin 2022. Liverpool, le Bayern Munich mais également le Sporting Lisbonne sont également sur les rangs pour l’accueillir.