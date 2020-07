PSG – Mercato : Leonardo envisagerait bien de piocher à l’OM et au Stade Rennais !

true

Poussé par ses patrons, Leonardo envisagerait bel et bien de recruter un peu Français durant le Mercato d’été du PSG.

Dans son édition du jour, « L’Equipe » fait le point sur les pistes estivales du Paris Saint-Germain. Un Mercato davantage tourné vers les joueurs français ou formé en France. Un changement de cap de Leonardo pour répondre aux considérations économiques … Mais également aux lois de l’UEFA concernant le nombre de joueurs formés localement à mettre dans la liste A pour la Ligue des Champions.

Pour inscrire 25 joueurs en C1, le PSG doit recruter local

Si l’enveloppe du PSG sera supérieure aux prévisions initiales, elle demeure plus légère que les années précédentes. De plus, Doha a demandé à son directeur sportif de se positionner davantage sur ce type de joueurs. Concernant le milieu de terrain, Ismaël Bennacer (AC Milan, 22 ans) et Tanguy Ndombélé (Tottenham, 23 ans), tous deux formés en France, sont vus comme des priorités.

Si aucune manœuvre ne devrait être amorcée avant le mois d’août, le PSG serait bel et bien sur le défenseur de l’OM Boubacar Kamara (20 ans) mais également sur… Faitout Maouassa, latéral gauche du Stade Rennais (22 ans). « Parfois, Paris est à l’initiative, parfois non. Mais il a bien étudié toutes ces pistes », confirme le quotidien sportif.