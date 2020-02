PSG – Mercato : Leonardo montre la porte de sortie aux frondeurs !

true

La défaite à Dortmund (1-2) et les affaires qui ont suivi se font en digestion lente au PSG. Pour rappeler les joueurs du PSG à l’ordre, Leonardo a été obligé d’intervenir dans l’intimité du vestiaire il y a une semaine. Sauf que la petite réunion d’une heure impulsée par le directeur sportif n’est lui non plus pas très bien passée chez certains joueurs.

Edinson Cavani, Keylor Navas ou encore Neymar ont mené la fronde contre Leonardo à des degrés différents d’implication. Le dirigeant brésilien, qui n’a pas pris pour habitude de multiplier les discours de ce genre depuis son retour, n’a pas apprécié de voir ce vent de révolte monter contre lui.

« Les joueurs pas concernés peuvent partir »

Droit dans ses bottes, il aurait ainsi lâché aux contestataires : « Les joueurs qui ne se sentent pas concernés peuvent partir. » En réponse, un cadre influent du PSG l’invitera, provocateur, à écarter le groupe dans son intégralité. Thomas Tuchel, qui a pris parti pour Leonardo dans sa prise de parole, appréciera même si son groupe semble plus uni depuis ce fâcheux événement.