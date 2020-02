PSG – Mercato : Leonardo planche sur une nouvelle doublure à Keylor Navas

true

Si le Paris Saint-Germain dispose aujourd’hui de deux bons gardiens avec Keylor Navas et Sergio Rico, le club de la Capitale demeure attentif au Mercato sur ce poste-là. Il faut dire que le portier espagnol n’est que prêté par le FC Séville jusqu’en juin prochain et qu’aucune décision n’est encore prise concernant son option d’achat.

Sheffield United veut le garder, Chelsea à l’affût aussi

Forcément, du côté de Leonardo, on étudie toutes les options alternatives dans l’éventualité où Sergio Rico n’avait pas envie de continuer à être la doublure de Keylor Navas. Si l’on en croit le « Daily Mail », le PSG lorgne notamment du côté de l’Angleterre.

Très intéressant du côté de Sheffield United, promu en Premier League et en course pour les places européennes, Dean Henderson (22 ans) a séduit les recruteurs franciliens. Prêté cette saison par Manchester United, le jeune gardien britannique est encore lié avec les Red Devils jusqu’en juin 2022 (avec une option d’un an supplémentaire). Si Sheffield aimerait le garder un an de plus (encore en prêt), Chelsea et le PSG sont aussi à l’affût. Il est cependant peu probable qu’Henderson, titulaire en Premier League au sein de la 2e défense du championnat, n’accepte de partir pour chauffer un banc…