PSG – Mercato : Leonardo prépare un coup double à la Lazio de Rome

true

Ce lundi, L’Equipe évoque la suite du Mercato du PSG. Désireux de faire un latéral droit et un milieu, Leonardo pourrait dénicher son bonheur à la Lazio.

Dans son édition du jour, « L’Equipe » fait le point sur les prochains dossiers chauds du Paris Saint-Germain après la signature de Mauro Icardi. Le prochain gros chantier de Leonardo sera celui du latéral droit, poste où le Champion de France va perdre Thomas Meunier en fin de contrat. Grâce à l’économie de masse salariale de 40 M€ que Paris va faire sur ses dinosaures en fin de contrat (Silva, Cavani, Kurzawa et donc Meunier), le club de la Capitale dispose d’une petite voilure financière mais ne compte pas faire n’importe quoi… Et c’est en Italie que Paris regarde en premier.

80 M€ pour le package Marusic – Milinkovic-Savic ?

Le quotidien sportif évoque ce jour la possibilité d’un coup double à la Lazio de Rome avec Adam Marusic (27 ans) à droite de la défense (valeur estimée supérieure à 15 M€) et Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) pour muscler l’entrejeu. Un double dossier que Leonardo espèrerait conclure pour 80 M€.

Concernant les pistes qui se sont refroidies, Theo Hernandez (Milan AC, 22 ans) n’en est plus vraiment une. Tout comme Thomas Partey (Atletico Madrid, 26 ans) et Kalidou Koulibaly (Naples, 28 ans), lequel est plus proche de Manchester United. En revanche, L’Equipe confirme le regain d’intérêt du PSG pour Alex Telles (FC Porto, 27 ans) à gauche et confirme que Pepe Reina (Milan AC, 37 ans) est bien l’option numéro 1 si Alphonse Areola s’en va.