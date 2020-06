PSG – Mercato : Leonardo prêt à désobéir à Doha pour Camavinga (Rennes) ?

true

Révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga (Stade Rennais) intéresse tous les grands clubs européens. Le PSG a un train de retard et ça agace le Qatar.

Si le nom du Real Madrid est celui qui est le plus directement associé au crack du Stade Rennais Eduardo Camavinga (17 ans), de très nombreux grands clubs ont des vues sur le précoce international Espoirs français. En effet, du FC Barcelone à la Juventus, en passant par les deux Manchester, les deux Milan ou même Chelsea et le Borussia Dortmund, les géants se sont tous rencardés sur les modalités d’un transfert du phénomène… Et le PSG n’est pas passé à côté non plus.

Leonardo préfère pour l’instant ses pistes italiennes

D’après « Foot Mercato », Leonardo – qui était plutôt enclin à creuser d’autres pistes en Italie (Milinkovic-Savic, Bennacer) – aurait reçu l’injonction de Doha de se pencher sur le dossier. Mais le directeur sportif brésilien n’a pour l’instant pas avancé ses pions d’un iota. Ne contactant même pas l’entourage du Rennais pour prendre la température.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 et désireux de découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, Eduardo Camavinga n’est de toute façon pas spécialement sur le départ ni pressé de répondre à toutes ces sollicitations. Une bonne nouvelle pour Julien Stéphan qui a fait de son milieu de terrain la pièce de base de son équipe 2020-21.