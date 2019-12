PSG – Mercato : Leonardo prêt à profiter d’une faille pour Ter Stegen (FC Barcelone) ?

true

Selon la presse espagnole, la situation du portier du FC Barcelone Marc-André ter Stegen pousserait de gros clubs, notamment le PSG, à s’y intéresser.

Comme le résume Mundo Deportivo ce samedi, il y a deux intouchables au FC Barcelone : Lionel Messi et Marc-André Ter Stegen. Reconnu comme l’un des meilleurs gardiens du monde, le portier allemand provoque néanmoins quelques spéculations sur son avenir.

En cause, un contrat qui prendra fin en 2022 et une clause libératoire à 180 millions qui nécessitent une prolongation rapide pour s’éviter toute mauvaise surprise. La publication catalane semble confiante sur les chances de prolongation, le Barça et le joueur étant très satisfaits de leur collaboration.

Seulement, Mundo Deportivo ne cache pas que la menace veille. Avec trois grands noms qui seraient sur la trace du portier allemand. Le Bayern Munich, la Juventus Turin et le PSG auraient tous un œil sur sa situation à des degrés plus ou moins importants. Des menaces qui semblent lointaines pour le moment mais qui pourraient se préciser si la question de son contrat n’était pas résolue dans un avenir proche.