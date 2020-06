PSG – Mercato : Leonardo prêt à tout pour Virgil Van Dijk ?

false

Selon le tabloïd, The Sun, le défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk, va signer un nouveau contrat pour éviter de partir. Le PSG aurait tenté le coup.

En Angleterre, on peut désormais considérer que le mercato d’été est bel et bien lancé. Propre aux rumeurs les plus folles et aux annonces musclées de certains tabloïds. C’est le cas, ce matin, du Sun, pour qui Virgil Van Dijk, le défenseur des Reds de Liverpool, est courtisé par des cadrons européens, dont le PSG !

Le défenseur néerlandais, arrivé sur les bords de la Mersey en 2018, doit dans les prochains jours signer un nouveau contrat de cinq ans avec Liverpool. Ce qui ferait de lui un joueur des Reds jusqu’au mois de juin 2025 avec, tenez-vous bien, une revalorisation salariale musclée puisque Van Dijk toucherait près de 245.000 euros par semaine !

Une offre salariale conséquente du PSG

But de la manoeuvre, toujours selon The Sun : sécuriser l’avenir de son défenseur central. Et pour cause. De nombreux cadors du football européen seraient venus aux nouvelles au cours des derniers mois. Et The Sun de citer clairement le PSG qui, paraît-il, aurait pu lui offrir des conditions salariales aussi confortables. Peine perdue, visiblement.