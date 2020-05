PSG – Mercato : Leonardo prié de foncer sur Camavinga (Stade Rennais)

true

Selon Lionel Charbonnier, le PSG et son directeur sportif, Leonardo, seraient bien inspirés de foncer sur Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

De nombreuses rumeurs circulent au sujet du PSG et du recrutement d’un milieu de terrain défensif. La plupart font le lien entre le club de la capitale et un joueur évoluant à l’étranger. Pour Lionel Charbonnier, c’est une erreur. Sur RMC, le champion du monde 98 a expliqué que Leonardo serait bien avisé de mettre le paquet sur Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

« Wilfred Ndidi pour le PSG, je ne suis pas trop fan de l’idée… Moi, je suis bloqué sur un joueur : Eduardo Camavinga. Il n’a pas exactement le même profil mais ça me ferait trop chier s’il partait à l’étranger ! Pour le PSG, c’est Camavinga qu’il faut, même s’il va être à 60-70M€. »

« Il a un Ndidi dans chaque jambe. C’est nettement au-dessus. Et pour Camavinga, s’il devait absolument partir dans un grand club, ce serait plus facile de s’adapter en France qu’en Espagne (il est ciblé par le Real Madrid, ndlr) où la culture est différente. Il pourrait se perdre plus vite que s’il allait au PSG. »