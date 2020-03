FC Barcelone – Mercato : le PSG recalé pour un lieutenant de Messi

true

Interrogé sur le compte Twitter du Mundo Deportivo, le journaliste catalan Francesc Aguilar a expliqué au sujet d’Ivan Rakitic : « Il continue de ne rien comprendre à la politique du staff technique du Barça. Ils ne l’ont pas vendu l’été dernier quand le PSG offrait beaucoup d’argent, ils ne sont pas parvenus à un accord avec la Juventus cet hiver et ils auraient désormais l’intention de le vendre cet été ».

Information à laquelle un lecteur a rappelé que Mundo Deportivo avait affirmé l’été dernier que le PSG était effectivement prêt à mettre 80 M€ sur la table pour le milieu de terrain croate. Sauf qu’à l’époque, le journal assurait que c’était Rakitic lui-même qui n’avait pas voulu aller à Paris alors qu’Aguilar prétend désormais que c’est le club.

Sigo sin entender la política del staff técnico del Barça. No traspasaron a Iván Rakitic cuando el PSG daba una importante cantidad por el internacional croata en verano, luego en invierno no hubo acuerdo con la Juventus y ahora, sin ninguna prisa,filtran que en verano le venden — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 9, 2020

Quoi qu’il en soit, il est avéré que Leonardo entendait recruter Ivan Rakitic. La bonne nouvelle pour le directeur sportif parisien, c’est que le finaliste du dernier Mondial sera vendu cet été par le FC Barcelone. Mais attention : l’Atlético Madrid est également très intéressé. Et le Croate est d’autant plus attaché à l’Espagne que cela fait neuf ans qu’il y joue et que sa compagne est andalouse…