PSG – Mercato : Leonardo reçoit un appel du pied pour remplacer Meunier

true

Et si le PSG remplaçait un international belge par un autre ? Timothy Castagne (Atalanta Bergame) ne serait pas contre prendre la suite de Thomas Meunier à Paris…

Thomas Meunier ayant décidé de quitter le Paris Saint-Germain libre au 30 juin pour signer au Borussia Dortmund, Leonardo s’est mis en quête prioritaire d’un nouveau titulaire à droite de sa défense. Comme évoqué il y a quelques semaines, la piste Timothy Castagne (Atalanta Bergame, 24 ans) est bel et bien à l’étude.

Dans les colonnes de la « Dernière Heure », l’international belge (7 capes) a confirmé qu’il était tenté par le projet du champion de France et qu’il travaillait d’arrache-pied pour que cela se matérialise par une offre concrète : « C’est la preuve que le travail paie. Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG ».

Ne disposant pas de gros moyens pour cet été, le PSG devra recruter malin. L’ancien joueur de Genk, sous contrat jusqu’en juin 2021 en Italie, présente un gros avantage comme Meunier en son temps : il est encore très abordable (prix inférieur à 20 M€). Cette saison, il a disputé 21 matches avec le club italien pour 2 buts et 2 passes décisives.