PSG – Mercato : Leonardo reçoit une belle réduction pour un dossier estival

Si le premier été de Leonardo de nouveau au commandes du PSG a été plutôt calme, il y a fort à parier que le club de la capitale change de braquet l’été prochain. Si les dossiers Neymar et Mbappé influeront évidemment beaucoup, c’est en défense que le chantier semble important.

En effet, Thiago Silva n’a pas prolongé son contrat avec le PSG et les signaux ne sont pas forcément positifs. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sont également en fin de contrat. Parmi les pistes défensives régulièrement évoquées, celle de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais, un peu moins en verve cette saison avec le Napoli, reste un défenseur central de référence et les plus grands clubs, PSG compris, le suivent.

L’information dévoilée par Il Mattino a donc dû alerter Leonardo en ce dimanche. Selon la publication italienne, le Napoli aurait revu son prix à la baisse pour Koulibaly. De 100 millions d’euros il y a peu, le défenseur serait désormais estimé à 80 par le club napolitain pour le laisser partir. Une belle réduction suffisante pour lancer Leonardo dans les grandes manœuvres ?