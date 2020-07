PSG – Mercato : Leonardo repousse à fin août un dossier sensible

true

Conscient que sa présence est un problème au PSG, Leonardo ne compte pas régler le cas Jesé avant la Ligue des Champions.

De tous les joueurs en fin de contrat en juin 2021, Jesé Rodriguez est surement celui qui pose le plus de soucis à Leonardo au PSG. Il faut dire qu’avec l’amortissement de son transfert et son imposant salaire, l’Espagnol coûte 15 M€ par an, charges comprises au club de la Capitale. Un boulet XXL dont il n’est pas simple de se défaire puisque l’ancien du Real Madrid a successivement échoué à Las Palmas, à Stoke City, au Bétis et au Sporting depuis son départ.

Bien que de retour à Paris depuis la non-reconduction de son prêt à Lisbonne, Jesé n’a pas été convié au Camp des Loges une seule fois… Et son retour à l’entraînement du groupe professionnel n’est pas prévu avant le dénouement du « final 8 » de la Ligue des Champions entre le 12 et le 23 août.

Sur son site internet, « Le Parisien » est revenu sur ce dossier sensible. Si Jesé s’entraîne seul pour ne pas perturber l’effectif de Thomas Tuchel, une rencontre est bel et bien prévu à l’issue de sa saison. A ce moment-là, Leonardo posera toutes les options sur la table, d’un nouveau prêt jusqu’à une résiliation pure et simple du contrat. Le PSG compte opter pour la solution la moins onéreuse pour ce flop incroyable.