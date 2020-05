PSG – Mercato : Leonardo se lance sur ses priorités défensives !

true

Le dossier de l’attaquant de pointe réglé, le PSG s’est mis en chasse sur l’autre grand chantier de son été : les couloirs défensifs.

Si le PSG a déjà finalisé le recrutement de Mauro Icardi (ex-Inter Milan), Leonardo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin cet été. Désormais, la priorité du club de la Capitale sera de trouver de bons latéraux. A droite où Thomas Meunier s’en va en fin de contrat, comme à gauche où Layvin Kurzawa veut changer d’air.

Une offre pour Telles…

Concernant le poste de latéral gauche, « O Jogo » affirme que le PSG fait partie des deux clubs à avoir formulé une offre de 25 M€ pour le très offensif Alex Telles (FC Porto, 27 ans). Le club de la Capitale serait même en pôle.

… En attendant l’assaut pour Dest ?

A droite, Paris songerait de plus en plus à miser sur le prometteur Sergiño Dest (Ajax Amsterdam, 19 ans), révélation de la saison aux Pays-Bas. Avec le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, le PSG ferait même partie des clubs les plus intéressés pour le jeune international américain selon « France Football ».