PSG – Mercato : Leonardo s’est fixé 4 priorités après la finale de C1

Dès le coup de sifflet final de la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (0-1), le directeur sportif du PSG Leonardo s’est tourné vers le mercato.

Le PSG ne sera pas le deuxième club français à soulever la Ligue des champions. Vingt-sept ans après l’OM, le club de la capitale a échoué dans sa tentative contre le Bayern Munich en finale (0-1) et peut nourrir quelques regrets.

Thomas Tuchel en a peu et préfère se tourner vers l’avenir et le recrutement à suivre au mercato. « Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs… si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l’épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte », a constaté le coach du PSG.

Leonardo a donc du pain sur la planche. Selon L’Équipe, le directeur sportif du PSG s’est déjà fixé quatre priorités cet été. Un renfort par ligne. Dénicher une doublure à Keylor Navas est devenu une obligation puisque Sergio Rico ne sera pas conservé. En défense, la priorité sera donnée à un latéral droit. Benjamin Pavard est une opération trop compliquée et Hamari Traoré est en passe de prolonger avec le Stade Rennais. La piste Adam Marusic (Lazio Rome) reste ouverte.

Au milieu, la recherche s’intensifiera sur un défensif puissant et bon dans le jeu aérien. Parmi ses cibles figure Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) mais il est très cher. Le PSG étudie aussi d’autres profils, tels qu’Ismaël Bennacer (AC Milan) ou Mattéo Guendouzi (Arsenal). Enfin, en attaque, Leonardo pourrait recruter un élément offensif qui peut évoluer sur les ailes s’il ne mise pas sur un avant-centre pur.