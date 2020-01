PSG – Mercato : Leonardo temporise pour Icardi, Zahavi se renseigne sur N’Zonzi

true

Le directeur sportif du PSG Leonardo a évoqué la situation de Mauro Icardi (26 ans). Pini Zahavi, lui, serait intéressé par Steven N’Zonzi (AS Rome, 31 ans)…

Leonardo n’a pas fait le déplacement pour rien dimanche à Lorient. Le directeur sportif du PSG a assisté à la qualification en 8es de finale de la Coupe de France aux dépens des Merlus (1-0) et en a profité pour évoquer les dossiers chauds du mercayto.

Après avoir parlé des cas Cavani, Neymar, Mbappé ou encore Kurzawa, Leoanrdo s’est mouillé pour Icardi, muet depuis trois matches. « J’ai entendu : « trois matches, problèmes, crise ». S’il vous plait… Un joueur qui marque 17 buts en 22 matches lors de sa première saison, honnêtement c’est énorme ce qu’il fait, a-t-il d’abord lancé avant d’évoquer son prêt. On a le temps. L’option est écrite, elle existe. On a le bon timing, on a beaucoup de choses à faire. Même si le mercato est ouvert, il faut rester concentré sur ce que l’on fait. »

Leonardo ne veut pas de N’Zonzi cet hiver

Par ailleurs, le directeur sportif du PSG ne serait pas très chaud pour faire venir Steven N’Zonzi cet hiver. Tout le contraire de Pini Zahavi. Selon Foot Mercato, l’agent de Thomas Tuchel s’est renseigné en fin de semaine dernière auprès des proches du champion du monde, qui rêve de signer dans la capitale. Cela n’est resté qu’au stade de la prise de renseignements.