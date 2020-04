PSG – Mercato : Leonardo tenté de relancer une ancienne piste au milieu ?

true

Le PSG, comme les autres clubs européens, n’a pas trop de visibilité sur son Mercato. Mais cela ne l’empêche pas de plancher sur les opportunités.

La pause actuelle imposée au monde du football induit forcément une question importante. Qu’en sera-t-il du prochain Mercato estival ? Un marché où le PSG est attendu au tournant avec de nombreux dossiers chauds à gérer.

Il y a quelques jours, Telefoot annonçait que Leonardo se concentrait surtout en ce moment sur les cas de joueurs de son effectif en fin de contrat (Thiago Silva, Kurzawa, Meunier, Aouchiche, Kouassi) ou en fin de prêt (Icardi). Mais les recrues sont forcément dans un coin de sa tête.

Et d’après Calcio Mercato, la piste Allan pourrait revenir sur le tapis. Régulièrement évoqué il y a plus d’un an, le milieu brésilien de Naples a vu sa cote sérieusement baisser. Passant de 80 millions d’euros à moins de 40 depuis qu’il a perdu la confiance de Gattuso, Allan pourrait représenter une belle opportunité de se renforcer dans l’entrejeu. De quoi tenter le directeur sportif parisien ?