PSG – Mercato : Leonardo tient une grande idée pour faire venir son chouchou

Fan de Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Leonardo envisagerait de se servir d’Alphonse Areola pour faire venir l’Italien au PSG.

Cet été, il devrait y avoir un peu de mouvements du côté des gardiens du PSG. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico ne restera pas dans la Capitale. Leonardo trouve le montant de l’option d’achat (10 M€ au moins) trop élevé. Dans le même temps, Alphonse Areola rentrera en France à l’issue de son prêt d’un an au Real Madrid. Un problème pour Thomas Tuchel qui va récupérer un gardien désireux de tourner la page avec son club formateur.

Areola – Donnarumma, un échange pas si fou !

Si l’on en croit « Tuttosport », le problème Areola tient déjà sa solution en Italie. Une solution qui devrait permettre à Leonardo de parapher son « Monopoly » de gardien en récupérant son chouchou Gianluigi Donnarumma (21 ans). Le directeur sportif du PSG songerait en effet à formuler une offre au Milan AC, incluant un échange avec Areola pour récupérer le portier de la Squadra Azzura à moindre frais.

Bien que l’idée puisse paraître saugrenue au premier abord, elle pourrait enlever des épines du pied à toutes les parties. Non seulement le Milan récupèrerait un gardien de haut niveau en échange de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2021 et refusant de prolonger mais cela permettrait aussi à Alphonse Areola de trouver un poste de numéro 1 dans un club à un an de l’Euro. En revanche, avec l’arrivée possible de Donnarumma, c’est Keylor Navas qui pourrait être amené à se poser quelques questions…