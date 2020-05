PSG – Mercato : Leonardo tout proche de faire signer un premier Titi parisien !

true

Alors qu’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi tardent à signer leur premier contrat professionnel au PSG, Edouard Michut (17 ans) devrait les devancer.

Chaque été, le Paris Saint-Germain fait l’objet d’une saignée au niveau de son centre de formation. Systématiquement, plusieurs des plus sûrs talents du club prennent leur envol vers un club prêt à leur donner leur chance plus vite que dans la Capitale français et l’une des prérogatives de Leonardo dans son rôle de directeur sportif est de bloquer ces talents du futur.

Si Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi (17 ans tous les deux) sont encore dans le doute malgré la chance qui leur a été donnée, Leonardo ne veut pas non plus perdre Edouard Michut (milieu, 17 ans). Selon « Le Parisien », une offre de contrat a été soumise au joueur, également courtisé par Manchester City, Chelsea, la Juventus, Valence ou encore le FC Barcelone.

Contrairement aux deux premiers nommés, Michut serait enclin à signer un premier contrat de trois ans. Enfin une bonne nouvelle pour la formation…