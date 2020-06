PSG – Mercato : Leonardo va dégainer son arme secrète pour Tanguy Ndombélé 

true

Sur les rangs pour recruter Tanguy Ndombélé (Tottenham), le PSG ne dispose pas de moyens illimités cette saison mais Leonardo a quelques idées.

Disposant de moyens limités pour faire son Mercato (70 M€ grand max pour quatre à cinq renforts), Leonardo va devoir se montrer malin pour renforcer l’effectif du PSG. Le Brésilien souhaite s’attacher les services d’un milieu au profil plutôt défensif, si possible quelqu’un à même d’apporter une dimension athlétique à son équipe. D’après « Le Parisien », Tanguy Ndombélé (Tottenham, 23 ans) serait sa priorité devant Tiémoué Bakayoko (prêté par Chelsea à l’AS Monaco, 25 ans).

Pini Zahavi pour faciliter un accord ?

Concernant l’ancien Lyonnais, cible de longue date de Paris et déjà évoqué avant son arrivée, Leonardo va néanmoins devoir jouer très serré et se montrer patient. Si Ndombélé a quelques soucis avec José Mourinho et ne serait pas contre quitter les Spurs pour signer dans la Capitale, la négociation autour d’un prêt avec option d’achat s’annonce tendue. Surtout que Tottenham a payé très cher (60 M€) pour s’offrir le natif de Longjumeau l’été dernier.

Mais, pour gagner le bras de fer avec Daniel Levy, le PSG a un atout à abattre : Pini Zahavi. L’intermédiaire israélien a d’excellentes relations avec Tottenham et pourra faciliter le deal en faveur de Paris. Reste à savoir comment réagira l’agent historique de Tanguy Ndombélé, Romain Fernandez, qui n’est autre que l’un des fils de Luis…