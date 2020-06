PSG – Mercato : Leonardo va se venger de l’agent de Kouassi

true

Agacé par l’échec du dossier Tanguy Kouassi au PSG, Leonardo envisagerait de plus en plus sérieusement de « blacklister » l’agent du joueur.

Comme annoncé ces derniers jours, Tanguy Kouassi (18 ans) va quitter le Paris Saint-Germain cet été sans y signer de premier contrat professionnel. Le défenseur et milieu de terrain francilien a fait le choix de rejoindre le Bayern Munich sur la base d’un contrat de cinq ans. Une situation que Leonardo vit d’ailleurs assez mal.

D’après le « Parisien / Aujourd’hui en France », le directeur sportif du PSG – qui a tout fait pour mettre Kouassi dans de bonnes conditions pour signer – n’aurait pas apprécié la conclusion du dossier et va la faire payer à Hakim Hamouche, le représentant de Kouassi et de plusieurs autres jeunes du club.

« Hakim Hamouche était déjà mal vu au PSG mais ce qui s’est passé avec Kouassi est beaucoup plus grave qu’avec Antoine Bernede et Jean-Kévin Augustin car le club comptait beaucoup moins sur eux. Là, il va devenir vraiment « wanted » (sic) et ça risque d’être de plus en plus compliqué pour lui de traiter des dossiers avec les dirigeants à l’avenir », a expliqué une source au PSG.