PSG – Mercato : les deux gros dossiers de l’hiver déjà réglés ?

true

Si le PSG a pris l’habitude d’enflammer le marché des transferts à chaque Mercato, il se pourrait que celui-ci fasse exception. Avec un effectif plutôt dense en qualité et en quantité, il faut dire que le club de la capitale n’a pas de besoin urgent.

Une donnée d’ailleurs confirmée par Thomas Tuchel lui-même qui a affirmé devant la presse, ce samedi, n’avoir réclamé aucun joueur à Leonardo. « Je n’ai formulé aucune demande auprès de Leonardo. J’adore mon groupe, on a créé une vraie complicité entre nous. Mais on ne peut jamais dire jamais, on sait que tout peut arriver dans le foot », a estimé Tuchel.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Si le coach allemand a laissé une part de mystère, il semble en tout cas que les deux joueurs les plus concernés par un départ, Leandro Paredes et Edinson Cavani, soient partis pour rester. « Paredes a beaucoup joué en fin d’année. Il a montré qu’il était un joueur important de notre équipe, qu’il pouvait avoir de l’influence sur notre jeu. C’est très dur pour Cavani qui a perdu le rythme parce que les autres jouaient bien. Il se prépare pour être là quand on aura besoin de lui. Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison », a estimé Tuchel. Des déclarations qui font écho, pour Paredes, aux dernières révélations du Corriere dello Sport. Selon le journal italien, ni le PSG ni la Juventus n’auraient finalement envie de procéder à l’échange Paredes – Emre Can évoqué depuis des jours.