PSG – Mercato : les rÃ©vÃ©lations croustillantes de l’ancien agent de Neymar

Interrogé par le média brésilien Veja, l’ancien agent de Neymar a livré son avis sur l’avenir du Brésilien au PSG.

Neymar est un homme heureux. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, le Brésilien n’a jamais semblé aussi épanoui qu’aujourd’hui. Epargné par les blessures, le numéro 10 parisien est plus proche que jamais de réaliser son objectif en arrivant dans la capitale française : amener le club au sommet. Un match pour écrire l’histoire. 90 minutes pour remporter la Ligue des Champions, la première de l’histoire des Rouge et Bleu.

Le Ney est en mission et il semble plus investi que jamais. Au point de le voir prolonger ? Pour l’heure, la question ne se pose pas encore. Le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en 2022. Mais contrairement à la saison dernière où ce dernier poussait pour un retour au FC Barcelone, le Brésilien semble plus enclin à l’idée de rester à Paris. D’autant que la situation se complique au Barça où le club est en pleine restructuration et où la présence de Lionel Messi reste même une interrogation.

Pour son ancien agent Wagner Ribeiro, l’hypothèse de voir Ney rester au PSG semble bien réelle. «Il y a eu un moment où il était triste à cause de ses blessures. À l’époque, il avait tendance à vouloir partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la Ville Lumière, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu’elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd’hui ? Neymar est heureux et je pense qu’il va rester au moins deux ans de plus au PSG. Aujourd’hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de retourner à Barcelone. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar», a-t-il lâché au média brésilien Veja.