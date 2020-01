PSG – Mercato : les vérités de Tuchel dans le dossier Cavani

true

Edinson Cavani (32 ans) vit peut-être ses dernières heures au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club pourrait en effet quitter la capitale d’ici à la fin du mercato hivernal. Pour envisager un tel scénario, il faudrait que l’Atlético Madrid rehausse encore son offre, pour passer de 15 à 20 millions d’euros.

Aux dernières nouvelles, le PSG serait alors enclin à lui ouvrir la porte de sortie. En attendant, Thomas Tuchel est accusé par certains spécialistes de savonner la planche de Cavani. Même les parents de l’attaquant uruguayen ont taclé la gestion en interne de leur rejeton, laissé sur le banc alors qu’il a très envie de jouer.

« Sa situation ? Non, pas de nouvelles ! »

Mercredi, Cavai était ainsi encore absent à Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue (3-0). Un problème au pubis aurait été détecté, comme Tuchel s’en est défendu après la rencontre en évoquant aussi son avenir. « On ne manque pas de respect. Il l’a dit, il ne se sent pas bien avec son pubis donc ce n’était pas possible qu’il soit avec nous, a lancé le coach allemand du PSG au micro de Canal+. Sa situation ? Non, pas de nouvelles ! » Bonne nouvelle ?