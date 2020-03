PSG – Mercato : l’identité du successeur de Thomas Tuchel se précise

true

Selon un média italien, l’ancien entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri serait très proche de succéder à Thomas Tuchel au PSG.

Même si la qualification pour les quarts de finale de la Champions League lui a redonné du crédit, Thomas Tuchel ne devrait plus être entraîneur du PSG la saison prochaine. Et ce en dépit d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. L’Allemand paie ainsi ses rapports difficiles avec Kylian Mbappé et sa gestion moyenne de Neymar, sans parler de la remontada contre Manchester United l’an dernier.

Pour le remplacer, Leonardo a plusieurs en nom mais il ne fait pas de doutes que son favori est Massimiliano Allegri. L’entraîneur italien s’est offert une année sabbatique après son expérience très fructueuse à la Juventus Turin. Il a sous les mains plusieurs offres de grands clubs européens, dont Manchester United.

Mais Sport Mediaset assure que le PSG est très bien placé. Le média italien annonce qu’une arrivée d’Allegri à Paris est une « hypothèse assez concrète ». Le souci, c’est que la même source affirme qu’Allegri prend des cours d’anglais. Le PSG ou la Premier League ? Réponse à l’intersaison !