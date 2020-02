PSG – Mercato : Mbappé au Real Madrid ? Un premier doute surgit

true

En matière de mercato, la planète foot risque fort, dans les prochains mois, d’être suspendue à un nom : celui de Kylian Mbappé. Et pour cause, la prochaine destination de l’attaquant du PSG, si nouvelle destination il y a, sera commentée comme jamais et devrait également battre certains records en matière d’euros…

On en est pas encore là et si le nom du Real Madrid revient avec beaucoup d’insistance au sujet du champion du monde français, certains s’interrogent sur ce choix éventuel. A commencer par le consultant de RMC, Franck Leboeuf, pour qui le club merengue n’est plus digne d’accueillir un tel cador. Propos retranscrits par footradio.

« Quand je regarde l’effectif qui est là, Marcelo, Kroos, Ramos, Modric, Casemiro, qui sont à la peine, plus des recrues qui sont moyennes… Il y a quand même des joueurs qui ne représentent plus le grand Real Madrid. Est-ce qu’un Mbappé, puisqu’on a l’impression qu’il veut se barrer du PSG, a envie de venir dans une équipe qui est en reconstruction et qui ne sera pas prête à gagner tout de suite ? »

L’avenir le dira.