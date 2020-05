PSG – Mercato : Mbappé fait (encore) la Une en Espagne…

false

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est une fois encore annoncé au Real Madrid dans un an. Par le quotidien AS, avec Erling Haaland. Rien que ça.

De la suite dans les idées. Et une obsession pour les médias espagnols : la venue au Real Madrid de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG. Peu importe que ce ne soit pas au prochain Mercato d’été. Peu importe que les caisses des plus grand clubs européens soient vides en raison du COVID-19. Il faut vendre du rêve et, ce matin, c’est le quotidien AS qui s’en charge.

Ainsi, donc, le nouveau plan de travail de la direction du Real Madrid concerne deux joueurs : Kylian Mbappé et Erling Haaland, du Borussia Dortmund. Soit, au minimum, 300 millions d’euros à mettre sur la table…Ce plan, baptisé MHH avec le milieu de terrain belge Eden Hazard, est déjà dans l’esprit des dirigeants et des supporters, rien que ça.

Pour couronner le tout, AS nous informe que la ligne d’attaque du Real la saison prochaine aura vraiment fière allure. Car en plus de Haaland et de Mbappé, sur le banc de touche prendront place Vinicius et Karim Benzema.