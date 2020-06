PSG – Mercato : Ménès ne mâche pas ses mots sur le choix estival de Cavani

true

Pierre Ménès, l’éditorialiste du CFC, ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait du choix d’Edinson Cavani pour sa fin de contrat.

La tendance était assez claire depuis des semaines, Leonardo l’a confirmé officiellement il y a quelques jours. Edinson Cavani ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Pour autant le club de la capitale espérait conserver le Matador quelques semaines de plus, pour disputer les finales de Coupes et le Final 8 de Ligue des champions.

Mais finalement, Edinson Cavani en a décidé autrement. Comme l’a révélé RMC hier, l’attaquant uruguayen, probablement déjà engagé ailleurs, ne fera aucun cadeau au PSG en refusant de prolonger de deux mois pour vivre sa nouvelle aventure. Un choix que n’a pas manqué de tacler Pierre Ménès.

Voilà voilà la légende dans toute sa splendeur. Il a une belle occasion de jouer la LDC et de finir en beauté comme il le méritait. Mais non le prochain contrat est plus important. Tôt ou tard les masques tombent https://t.co/aZBgzh4frl — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 21, 2020

Selon la grande voix du CFC qui n’a jamais la langue dans sa poche, cette décision de Cavani serait révélatrice d’un joueur plus intéressé par son contrat futur et son salaire que son attachement au PSG. « Voilà voilà la légende dans toute sa splendeur. Il a une belle occasion de jouer la LDC et de finir en beauté comme il le méritait. Mais non le prochain contrat est plus important. Tôt ou tard les masques tombent », a lâché Ménès sur Twitter.