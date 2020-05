PSG – Mercato : Mourinho à l’affût pour régler un cas sensible du vestiaire

true

Alors que le PSG semble perdre patience au sujet de Thomas Meunier, un certain José Mourinho est plus que jamais à l’affût.

Le Parisien y consacrait un article dans son édition du jour. Le latéral du PSG Thomas Meunier suscite l’agacement du côté de la direction parisienne. Alors que le défenseur belge a refusé une prolongation de contrat avantageuse il y a quelques temps, ce dernier répète désormais régulièrement son envie de rester parisien.

Un double discours qui ne plaît donc pas à Paris qui pourrait d’ailleurs communiquer par le sujet plus tard. En attendant, plus vite Meunier aura trouvé preneur pour la saison prochaine, mieux ce sera pour le PSG.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Cela tombe bien puisque selon FootMercato, qui révèle les pistes de Mourinho pour la saison prochaine, Tottenham est plus que jamais sur les rangs pour s’attacher ses services. Il faut dire qu’un latéral droit de bon niveau libre de tout contrat, cela représente une denrée rare que le Special One ne veut visiblement pas manquer. Ce d’autant plus que Max Aarons, défenseur de Norwich également convoité, coûterait bien plus cher aux Spurs…