PSG – Mercato : Onana rêve d’une autre destination que Paris

Pisté par le PSG, André Onana annonce ce dimanche que son aventure avec l’Ajax Amsterdam est terminée. Il aimerait retourner au FC Barcelone.

A la recherche d’un gardien pour doubler le poste de Keylor Navas, le PSG, qui ne retiendra pas Alphonse Areola, prêté cette saison au Real Madrid, s’intéresse notamment à André Onana. Et une porte vient de s’ouvrir puisque le portier camerounais de l’Ajax annonce aujourd’hui qu’il ne portera plus le maillot du club d’Amsterdam.

André Onana sur Instagram :

« Ce voyage se termine dans un stade vide, mais plein de fierté et de satisfaction. Merci pour l’amour et le soutien. » pic.twitter.com/GvXS0UOoia — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2020

“Ce voyage se termine dans un stade vide, mais plein de fierté et de satisfaction. Merci pour l’amour et le soutien” a-t-il écrit sur Instagram. Outre le PSG, Onana intéresserait également le FC Barcelone, son club formateur, et surtout Chelsea. Et selon les informations de Sport, il attend un geste du Barça, qui pense à lui en cas de départ d’André ter Stegen, son gardien allemand, qui tarde à prolonger.