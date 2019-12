PSG – Mercato : Paredes bien parti pour rallier la Juve de CR7 ?

true

Selon Tuttosport, les échanges entre le PSG et la Juventus Turin au sujet de Leandro Paredes (25 ans) avancent dans la bonne direction en vue du mercato hivernal.

Pierre angulaire du nouveau système de Thomas Tuchel au PSG, Lenadro Paredes va-t-il quitter la L1 cet hiver ? L’hypothèse paraît saugrenue ici, mais pas en Italie. Ce vendredi, Tuttosport affirme en effet que les discussions pour un échange entre le milieu argentin et Emre Can avancent bien avec la Juventus Turin.

La Juve attend la première offre du PSG

« La Juventus et le PSG, après un mois de discussions, sont arrivés aux dernières pièces du puzzle, glisse le journal italien. L’idée d’échanger immédiatement les deux milieux est toujours plus chaude. Le directeur sportif turinois Fabio Paratici et son homologue Leonardo ont de très bons rapports depuis plusieurs années. Le PSG, qui a essayé de recruter l’Allemand en août dernier et surtout l’été précédent, évalue les prix de l’opération. Le club turinois attend la première offre concrète afin de baser une opération gagnante pour tout le monde. Les Turinois ne veulent pas sous-vendre un international de 25 ans. Mais à mois d’un changement d’avis d’Emre Can, ce ne sont pas quelques millions qui feront capoter l’affaire. »