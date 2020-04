PSG – Mercato : Paris n’a pas encore réglé le remplacement de Kurzawa

true

Si la presse brésilienne annonçait une issue proche pour Alex Telles (FC Porto) au PSG, le Parisien a mis quelques bémols…

S’il est désormais plus que probable que Layvin Kurzawa (27 ans) quittera le Paris Saint-Germain l’été prochain, le dossier de son remplaçant n’est pas encore tranché. Contrairement à ce qu’affirmait la presse brésilienne dimanche, Alex Telles (FC Porto, 27 ans) n’est pas encore proche de rejoindre le futur champion de France.

Le dossier Telles gelé par la crise du coronavirus

Si « Le Parisien » confirme l’intérêt du PSG pour le très offensif latéral gauche brésilien (10 buts et 9 passes décisives en 40 matches TTC cette saison), le média francilien a plus de réserve quant à une issue rapide du dossier Telles. Selon eux, Leonardo a fait comme beaucoup de dirigeants de grands clubs en gelant toutes les discussions dans l’attente d’avoir plus de visibilité concernant la fin de pandémie du Covid-19.

Ce qui est en revanche sûr du côté de Paris, c’est que le club cherchera à recruter un concurrent à Juan Bernat cet été… Et pas seulement pour être une doublure. Du fait de sa situation contractuelle (fin de contrat en 2021), de son CV et de son prix abordable (entre 20 et 25 M€), Alex Telles a le profil…