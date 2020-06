PSG – Mercato : Pierre Ménès refroidit une piste qui fait baver Leonardo

true

Pierre Ménès n’as pas l’air persuadé du bien-fondé de la piste Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome, 25 ans), pourtant priorisée par le directeur sportif du PSG Leonardo.

L’Équipe en a fait sa Une de mardi : le PSG va se séparer de Thiago Silva. Le capitaine n’a pas réussi à convaincre Leonardo et ses dirigeants de prolonger un contrat qui expire à la fin du mois de juin. En creux, il faut s’attendre à ce qu’une nouvelle ère s’ouvre par le directeur sportif, qui a désormais les pleins pouvoirs pour remodeler un effectif qui tend à être rajeuni.

À ce sujet, Leonardo lorgne depuis plusieurs mois Sergej Milinkovic-Savic, qu’il voit comme un milieu capable de stabiliser l’entrejeu parisien. Pierre Ménès est conscient du talent de l’international serbe (25 ans) mais ne pense pas qu’il s’agisse du profil dont a vraiment besoin Thomas Tuchel pour compléter son effectif.

Ménès ne valide pas la piste Milinkovic-Savic

« C’est un excellent joueur, très technique et avec beaucoup d’abattage. Mais ce n’est pas un numéro 6, a glissé le consultant de Canal+ sur Twitter. Alors que le PSG cherche de la taille, je le conçois, mais il n’est pas une sentinelle. Et la Lazio n’était pas très chaude à l’idée de le transférer l’année dernière. Je ne suis pas sûr qu’elle le soit plus cet été. »