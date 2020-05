PSG – Mercato : Pierre Ménès voit Neymar prolonger !

true

Selon le journaliste de Canal+ Pierre Ménès, Neymar serait plus proche d’une prolongation au PSG aujourd’hui que d’un retour au FC Barcelone.

Longuement interrogé par le site Paris Team, Pierre Ménès a évoqué l’avenir de Neymar. Le journaliste de Canal+ a rappelé qu’il avait été l’un des rares à voir le Brésilien rester au PSG l’été dernier. Aujourd’hui, il le sent heureux dans la capitale et le voit même prolonger !

« Neymar, lui, n’en rate pas souvent des matchs. C’est 14 buts, 9 passes décisives en 20 matchs… c’est beaucoup quand même. Concernant son avenir, il y a deux sortes de journalistes : Il y a ceux qui font leur métier sérieusement, avec un petit peu de réflexion et ceux qui veulent vendre du papier ou faire du clic. C’est sûr que dire que Neymar va retourner au FC Barcelone cela intéresse plus que dire qu’il va rester au PSG. L’été dernier déjà je disais qu’il allait rester à Paris, et Dieu sait que je me suis fait allumer, et encore plus quand Antoine Griezmann signe au FC Barcelone car pour payer son transfert (120 M€), le Barca a été obligé de faire un emprunt. Alors où ils allaient trouver 200 patates pour Neymar ? »

« C’était tellement évident que je ne comprends pas la bêtise des gens. Et quand on a parlé d’un échange avec Ousmane Dembélé, j’ai moi même appelé le joueur et il m’a dit : « mais personne ne m’a rien demandé et moi je veux rester. » Il faut vraiment savoir que personne au PSG n’a appelé Ousmane et personne au FC Barcelone ne lui a demandé de partir. C’était quand même un été de désinformation et un manque de réflexion. Attention, Neymar ne m’avait jamais dit qu’il allait rester à Paris mais quand tu as un tout petit de recul, c’était évident. »

« C’est vrai Neymar avait cette envie et cela ne m’a pas étonné car lorsque je l’ai rencontré lors de la sortie de son parfum je l’ai senti un peu triste. Il sait tout ce que l’on dit sur lui en France, il s’est cassé deux fois le métatarse sur la pelouse du Parc des Princes, derrière il se prend une histoire de viol et tout ça s’est passé à Paris. A un moment donné, il a dû se dire « cette ville n’est pas pour moi. » Finalement, il est resté et aujourd’hui, il se sent très bien et à mon avis il prolongera avec le PSG. Cela serait la meilleure des nouvelles pour Paris. »